Nella serata di Vengeance Day, Joe Hendry ha difeso il titolo NXT in un match contro Ricky Saints. Hendry aveva conquistato il titolo un mese prima, in un ladder match a sette, dopo che Oba Femi aveva reso vacante il cintura per passare al main roster. La contesa tra i due è stata caratterizzata da alcuni colpi bassi e momenti di tensione.

Questa notte, a Vengeance Day, Joe Hendry ha difeso per la seconda volta il titolo NXT vinto un mese fa nel ladder match a sette necessario per trovare un campione dopo che Oba Femi aveva reso vacante il titolo per passare nel main roster. Avversario di serata Ricky Saints, ormai auto-proclamato leader di NXT che avrebbe voluto di diritto quel titolo. Saints ultimamente ha trovato degli alleati nei giovani del Vanity Project e in Ethan Page, anche se quest’ultimo nell’ultimo episodio di NXT non è accorso in suo aiuto e Ricky stanotte ci ha tenuto a farglielo notare chiedendo un sostegno almeno per il main event. Ethan che combini?. Quasi subito ad inizio match un imprevisto per il campione, rimasto intrappolato con un piede tra le corde e liberato solo grazie all’intervento dell’arbitro. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Questione di colpi bassi nel main event di Vengeance Day tra Joe Hendry e Ricky Saints

Joe Hendry difende l’NXT Championship, ma Ricky Saints lo mette KO dopo il matchPrima difesa titolata per Hendry a NXT, ma il post-match cambia tutto: Ricky Saints manda un messaggio fortissimo al campione.

WWE: “Sancito nuovo match per il titolo NXT tra Joe Hendy e Ricky Saints.”La faida tra Ricky Saints e il campione NXT Joe Hendry si è intensificata nell’ultima puntata di NXT, con quest’ultimo che inizialmente ha teso...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a WWE Questione di colpi bassi nel main....

Argomenti discussi: Aggiornamenti dal backstage sui cambiamenti nei piani per il match titolato di WrestleMania 42 della WWE.; Predizioni sul card completo di WrestleMania 42 dopo il WWE Elimination Chamber 2026.