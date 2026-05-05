WWE | Frustrazione tra i talenti i nuovi contratti perdono di valore dopo i tagli

Da zonawrestling.net 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In WWE si registrano tensioni tra i talenti a causa dei recenti licenziamenti e della perdita di valore dei nuovi contratti. La compagnia sta affrontando un periodo di cambiamenti rapidi, con voci di ulteriori tagli in corso. I membri del roster manifestano insoddisfazione per come si stanno evolvendo le condizioni lavorative, mentre le notizie di licenziamenti continuano a circolare. La situazione attuale evidenzia un clima di incertezza tra i professionisti dello sport-entertainment.

La situazione attuale in WWE decisamente non è delle migliori, con le voci sempre più insistenti di licenziamenti non ancora terminati, a cui si accompagna un sentimento di frustrazione tra i talenti della compagnia, che percepiscono come il panorama attorno a loro stia cambiando molto in fretta. Stando a quanto riportato da Fightful Select, diversi wrestler avevano siglato nuovi accordi giusto di recente, i quali però avrebbero perso quasi immediatamente di valore a seguito delle pratiche di TKO che avrebbe iniziato a ridiscutere gli accordi in essere. Il report di Fightful spiega la questione in modo tanto chiaro quanto “crudele”: “I New Day, Santos Escobar e altri avevano firmato nuovi accordi con la WWE nel corso dell’ultimo anno, con alcuni di questi che non avevano nemmeno intavolato discorsi con la All Elite o altre compagnie”.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

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