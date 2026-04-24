Nelle ultime ore circolano voci riguardo a possibili licenziamenti tra i wrestler della WWE. Secondo quanto riportato, il clima tra i talenti sarebbe diventato più teso, con alcuni che si preparano a eventuali tagli al roster. La notizia ha suscitato attenzione tra gli addetti ai lavori e tra gli appassionati, anche se al momento non sono stati confermati dettagli ufficiali.

In una notizia che forse giunge un po’ a sorpresa, a quanto pare in WWE il clima nelle ultime ore sarebbe più teso, dato che si starebbero facendo largo delle voci per cui la WWE possa licenziare alcuni wrestler. Secondo Fightful Select, addirittura le voci di alcuni tagli al roster si sarebbero diffuse così tanto che alcuni talenti sarebbero già preoccupati. Ovviamente, per ora non vi è nessuna notizia certa in merito, ma solo l’incertezza relativa a queste voci ha fatto in modo che ci sia grande attenzione sulla vicenda. Il report di Fightful ha fatto intendere proprio che queste voci hanno raggiunto livelli notevoli anche tra i wrestler. Il report che ha seminato il panico.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Talenti in allerta per possibili tagli al roster

Notizie correlate

Leggi anche: WWE: Oba Femi annienta The Miz e manda un messaggio al roster

WWE: Santos Escobar spostato nella sezione alumni del rosterUna cosa curiosa è capitata a poche ore dalla sua partecipazione all’evento AAA Rey De Reyes, Santos Escobar compare nella sezione alumni, quella...