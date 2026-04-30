Dopo i recenti tagli nel roster WWE, anche Booker T ha commentato la situazione. L’ex wrestler e commentatore ha fatto riferimento al licenziamento di Tyra Mae Steele, medaglia d’oro olimpica, sottolineando che nessuno è al sicuro. Le dichiarazioni arrivano in un momento di crescente preoccupazione tra i membri della compagnia, con alcuni atleti che hanno subito cambiamenti nel loro status contrattuale.

Le reazioni ai recenti tagli in WWE continuano a crescere, e ora anche Booker T ha detto la sua. Dopo il licenziamento della medaglia d’oro olimpica Tyra Mae Steele, ha lanciato un messaggio molto chiaro a tutto il roster. I tagli del 24 aprile 2026 hanno colpito più duramente del solito. Nomi importanti come Kairi Sane, Aleister Black, Zelina Vega, i Motor City Machine Guns e l’intero gruppo dei Wyatt Sicks hanno lasciato la compagnia. Anche molti talenti dei brand di sviluppo sono stati licenziati. Tra questi, il caso di Tyra Mae Steele è quello che ha sorpreso di più. Quando anche una medaglia d’oro non basta. Parlando nel suo podcast Hall of Fame, Booker T non ha usato mezzi termini: se perfino una come Steele può essere licenziata, allora nessuno ha il posto garantito.🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - Booker T dopo i tagli WWE: “Nessuno è al sicuro”

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«Una scrittura potente e precisa, che ha candidato la Wood al Booker Prize 2024». Tra i consigli di lettura di @IOdonna «Devozione» di Charlotte Wood, il libro fondamentale di una scrittrice di rara potenza. #fazieditore #lestrade x.com