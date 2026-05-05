WTA Roma 2026 | Martina Trevisan esce al primo turno Gibson doma la combattiva azzurra

Nel primo turno degli Internazionali d’Italia a Roma, Martina Trevisan è uscita sconfitta. L’australiana Talia Gibson, numero 62 del ranking, ha vinto il match in tre set con il punteggio di 6-4, 0-6 e 6-3, in un incontro durato poco più di due ore. Con questa vittoria Gibson si è qualificata per i sedicesimi di finale del torneo.

Si ferma al primo ostacolo la corsa di Martina Trevisan agli Internazionali d’Italia. Nel primo turno del torneo WTA di Roma l’australiana Talia Gibson, numero 62 del ranking, doma la combattiva giocatrice italiana 6-4 0-6 6-3 in due ore e otto minuti e accede così ai trentaduesimi di finale. La giocatrice oceanica sigla l’1-0, timbra il break del 2-0 sul rovescio in rete dell’avversaria e, nonostante due doppi falli, riesce ad allungare sul 3-0 con la combo servizio-diritto. L’italiana riesce finalmente a sbloccarsi e, grazie all’errore di diritto dell’avversaria, sigla il 3-1 e, dopo aver salvato tre palle dell’1-5, accorcia sul 4-2 sulla risposta in rete dell’australiana.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Roma 2026: Martina Trevisan esce al primo turno, Gibson doma la combattiva azzurra Notizie correlate Leggi anche: LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Bronzetti al set decisivo, poi l’azzurra LIVE Trevisan-Gibson 0-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra concede subito il breakCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE dritto di 30-15 Ottima la risposta di rovescio dell’australiana. Altri aggiornamenti Temi più discussi: LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna nel tennis che conta dopo una lunga assenza; Il tabellone degli Internazionali d'Italia 2026: con chi giocano Jasmine Paolini e le italiane nel singolare femminile a Roma · Tennis WTA; IBI 26, il tabellone delle italiane; Tutti gli aggiornamenti del tennis in Diretta. WTA Roma 2026: Martina Trevisan esce al primo turno, Gibson doma la combattiva azzurraSi ferma al primo ostacolo la corsa di Martina Trevisan agli Internazionali d'Italia. Nel primo turno del torneo WTA di Roma l'australiana Talia Gibson, ... oasport.it LIVE Trevisan-Gibson 4-6, 6-0, 3-6, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra crolla sotto i colpi potenti dell’australianaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-30 A rete la risposta di dritto lungolinea di Gibson. 0-30 Viene avanti Gibson che poi chiude alla perfezione ... oasport.it Sconfitta al primo turno degli Internazionali d’Italia per Martina Trevisan Non basta l’ottimo secondo set per direzionare il match su binari vincenti per Trevisan, sconfitta da Gibson al parziale decisivo (6-4 0-6 6-3) x.com WTA Roma, Internazionali d’Italia: Talia Gibson elimina Martina Trevisan per 6-4, 0-6, 6-3. Segui tutti gli aggiornamenti in tempo reale qui https://www.rainews.it/maratona/2026/05/tennis-internazionali-italia-2026-roma-83esima-edizione-maschile-femminil - facebook.com facebook