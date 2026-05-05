LIVE Trevisan-Gibson 0-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra concede subito il break

Da oasport.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante la partita di oggi al torneo di Roma, l’italiana ha subito un break nel primo game contro l’avversaria australiana. La sfida tra le due atlete sta proseguendo con l’australiana che si è portata in vantaggio di un break dopo aver risposto bene a un colpo difficile dell’italiana. La partita si svolge su terra battuta e si può seguire in diretta, con aggiornamenti che arrivano ogni momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE  dritto di 30-15 Ottima la risposta di rovescio dell’australiana. Lungolinea perfetto! 30-0 A rete il rovescio di Gibson ad incrociare. 15-0 Lungo il dritto di Gibson. Intelligente Trevisan a variare altezza e potenza dei colpi per mandare fuorigiri l’avversaria. 0-3 Gibson tiene il game in battuta nonostante i due doppi falli. Ancora servizio e dritto ad incrociare con cui l’australiana si prende il punto. ad-40 Trevisan cerca il vincente lungolinea, ma il suo dritto termina a rete. 40-40 Altro doppio fallo di Gibson! 40-30 Doppio fallo dell’australiana, molti errori fin qui in battuta. 40-15 Combinazione di servizio e dritto vincente di Gibson.🔗 Leggi su Oasport.it

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