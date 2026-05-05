LIVE Trevisan-Gibson 0-3 WTA Roma 2026 in DIRETTA | l’azzurra concede subito il break

Durante la partita di oggi al torneo di Roma, l’italiana ha subito un break nel primo game contro l’avversaria australiana. La sfida tra le due atlete sta proseguendo con l’australiana che si è portata in vantaggio di un break dopo aver risposto bene a un colpo difficile dell’italiana. La partita si svolge su terra battuta e si può seguire in diretta, con aggiornamenti che arrivano ogni momento.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE dritto di 30-15 Ottima la risposta di rovescio dell’australiana. Lungolinea perfetto! 30-0 A rete il rovescio di Gibson ad incrociare. 15-0 Lungo il dritto di Gibson. Intelligente Trevisan a variare altezza e potenza dei colpi per mandare fuorigiri l’avversaria. 0-3 Gibson tiene il game in battuta nonostante i due doppi falli. Ancora servizio e dritto ad incrociare con cui l’australiana si prende il punto. ad-40 Trevisan cerca il vincente lungolinea, ma il suo dritto termina a rete. 40-40 Altro doppio fallo di Gibson! 40-30 Doppio fallo dell’australiana, molti errori fin qui in battuta. 40-15 Combinazione di servizio e dritto vincente di Gibson.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Trevisan-Gibson 0-3, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra concede subito il break Notizie correlate Leggi anche: LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: Bronzetti al set decisivo, poi l’azzurra LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: l’azzurra torna nel tennis che conta dopo una lunga assenzaCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale del match fra Martina... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Diretta Trevisan - Gibson (Internazionali BNL d'Italia); IBI 26, inizia il main draw: debuttano Bronzetti, Ruggeri e Trevisan; Internazionali d’Italia 2026: chiuse le prequalificazioni, definite le restanti wild card. LIVE Trevisan-Gibson, WTA Roma 2026 in DIRETTA: pochi minuti all’inizio del matchCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.04 Si è concluso il match fra Bronzetti e Klesser. L'azzurra ha purtroppo perso il terzo set e con esso la ... oasport.it Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr - facebook.com facebook Sorteggiato il tabellone degli #IBI26, ecco i primi turni delle italiane: Paolini - Bye Stefanini Ostapenko Brancaccio qualificata Bronzetti Kessler Ruggeri Sonmez Trevisan Gibson Cocciaretto qualificata Pigato Grant Dopo il bye, Jasmine affr x.com