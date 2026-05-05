È disponibile il trailer ufficiale di World Wide Mafia, ‘Ndrangheta, la docuserie originale Hulu italiana in quattro episodi che debutterà il 20 maggio in esclusiva su Disney+ in Italia e a livello internazionale e su Hulu negli Stati Uniti. Prodotta da Disney+, IBC Movie e Sunset Presse in associazione con Borough Productions e basata su eventi reali, questo nuovo progetto originale scritto da Jacques Charmelot, Michela Gallio, Giovanni Filippetto, François Chayé e diretto da Charmelot e Chayé racconta, attraverso un accesso esclusivo alle indagini e ad alcuni dei suoi protagonisti, la storia e l’attualità dell’organizzazione criminale italiana sotto forma di docuserie.🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - World Wide Mafia, ‘Ndrangheta: disponibile il trailer ufficiale della nuova docuserie italiana

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Gli abbonati a Disney+ potranno gustarsi un mese di maggio 2026 carico di novità, in grado di soddisfare tutti i gusti: The Punisher, I Simpson, Send Help, World Wide Mafia e tanto altro. (Trovate il link della notizia nel primo commento) - facebook.com facebook