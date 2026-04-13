Sogno americano | Costanza Verona conquista le Dallas Wings
La giocatrice palermitana Costanza Verona si prepara a unirsi alle Dallas Wings per la stagione WNBA 2026. La sua scelta segna un passo importante nella carriera dell’atleta, che ha dimostrato le proprie capacità in ambito nazionale. La squadra texana ha annunciato ufficialmente l’ingaggio per la prossima annata, segnando così un nuovo capitolo per la giocatrice italiana.
La play palermitana Costanza Verona approderà nelle Dallas Wings per la stagione WNBA 2026. L'accordo coinvolge l'atleta del Famila Schio, che si unirà al gruppo americano una volta conclusi gli impegni in Italia per la finale scudetto contro l'Umana Reyer Venezia, i cui tempi dipenderanno dall'esito delle Final Six di Eurolega. Un nuovo tassello nella storia del basket italiano in America Con questo passaggio ufficiale, la giocatrice della Nazionale italiana diventa la nona atleta del nostro Pa .🔗 Leggi su Ameve.eu
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