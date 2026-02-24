Wine & chill | Sip learn and socialize | Wine tasting in english

Wine & chill ha organizzato una serata di degustazione per chi vuole scoprire il vino in modo semplice e divertente. La causa è la crescente curiosità verso il mondo vinicolo tra i principianti. L’evento offre l’occasione di assaggiare diversi vini, ascoltare spiegazioni pratiche e conversare in inglese con altri appassionati. La serata si rivolge a chi non ha esperienze pregresse, puntando a creare un ambiente informale e accogliente. È un modo diverso di conoscere il vino e fare nuove conoscenze.

No experience? No problem. This evening is made for people who don’t know much about wine (yet!) and just want to learn the basics in a relaxed setting - while speaking English and meeting new people.What to expect:• Guided mini tasting with a wine expert (in simple, accessible English)• 6 wines. 🔗 Leggi su Veronasera.it Wine Paris secondo il Master of Wine Gabriele GorelliGabriele Gorelli, Master of Wine, ha attribuito il grande afflusso di visitatori italiani a Wine Paris alla crescente preferenza per questa fiera rispetto a Prowein di Düsseldorf. Leggi anche: Yoga&Wine a Frascati