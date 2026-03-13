Aperitivo Open wine e serata universitaria | torna touch me al Pineta Milano

Il club più glamour si sposta nella nuova sede di via Messina 38 per il venerdì notte dedicato agli studenti: dai buffet gourmet ai DJ set internazionali, ecco tutto quello che c'è da sapere.MILANO – La nightlife milanese si prepara a un altro venerdì da sold-out. Il 13 marzo 2026, i riflettori. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Articoli correlati

Afrojack al Just Me Milano: aperitivo, cena e partyVenerdì 6 febbraio 2026, Milano ospita uno degli appuntamenti più rilevanti della stagione internazionale: Afrojack arriva al Just Me MilanoIn...

Orange wine e note di sax: una serata di degustazioni e musica dal vivo in riva al mareStasera Tutto è Possibile, le pagelle: De Martino non la racconta giusta (5), Paolantoni è Sandokan (8), l'opaca parodia di Gerry Scotti (4) Sabato 7...