Al teatro Abbado, alle 20.30, si svolge una serata organizzata da Ferrara Musica dedicata al cinema muto. Durante l’evento viene proiettato il film “Das Cabinet des Dr.”, accompagnato da musica dal vivo. La manifestazione si inserisce in un calendario di iniziative che uniscono la proiezione cinematografica a performance musicali in tempo reale. L’appuntamento è rivolto agli appassionati di cinema e musica dal vivo.

Al teatro Abbado, con inizio alle 20.30, Ferrara Musica propone una serata evento dedicata al grande cinema muto accompagnato dal vivo: verrà proiettato Das Cabinet des Dr. Caligari, visionario film-capolavoro del regista Robert Wiene, con la nuova colonna sonora elettroacustica eseguita in prima esecuzione assoluta dal collettivo Edison Studio. Considerato il manifesto estetico dell’ espressionismo tedesco e il primo grande thriller psicologico della storia, il film del 1920 narra l’inquietante vicenda del dottor Caligari e del sonnambulo Cesare, un’opera che ha scardinato le regole del realismo influenzando profondamente il cinema moderno. Nella nuova partitura 2026 — commissionata originariamente dall’International Computer Music Conference di Singapore e qui rielaborata in un’inedita versione in surround 7.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Wiene e l’espressionismo. Il film con musica dal vivo

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