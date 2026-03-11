Il faro un esempio di inclusione con musica dal vivo

A Padova arriva “Il Faro”, un documentario diretto da Diego Gavioli e Gianluca Marcon, prodotto da Filandolarete e distribuito da Emerafilm. Il film racconta l’esperienza della Banda Rulli Frulli, un progetto che combina musica, arte e inclusione. La pellicola propone un viaggio attraverso le attività e le iniziative della banda, che coinvolge diverse persone e storie di vita.

Fa tappa a Padova Il Faro, il documentario firmato da Diego Gavioli e Gianluca Marcon (prodotto da Filandolarete e distribuito da Emerafilm), che racconta la straordinaria avventura di arte, musica e inclusione della Banda Rulli Frulli. Appuntamento sabato 14 marzo alle ore 18.30 al Cinema. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

