LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026 Cerimonia d’apertura in DIRETTA | Bebe Vio porta la fiaccola nell’Arena! Aperti i Giochi
Alle 21.57 si conclude la diretta della cerimonia di apertura delle Paralimpiadi Milano Cortina 2026, trasmessa in tempo reale. Durante l’evento, Bebe Vio ha portato la fiaccola nell’Arena, inaugurando ufficialmente i giochi. La manifestazione ha coinvolto atleti e pubblico presente, con aggiornamenti continui sulla diretta. Il collegamento si interrompe qui, ringraziando chi ha seguito l’evento.
21.57: per il momento è tutto,. grazie per averci seguito e buona serata! 21.56: E’ stata una cerimonia toccante, anche se bisogna ammettere che la mancata presenza di tanti atleti stona con l’inclusività di questo evento. Per il resto l’Italia ancora una volta si è distinta per classe ed eleganza. Da domani si assegnano le medaglie 21.55: Si chiude qui la Cerimonia di Apertura dei Giochi Paralimpici all’Arena di Verona 21.50: Roberta Scandurra, i Neri per Caso e tanti altri cantanti si esibiscono in una versione ritmata, riveduta e corretta di Nel blù dipinto di blù 21.47: Diversi i gruppi che si susseguono sul palco non solo dell’Arena ma anche del teatro filarmonico di Verona 21. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Cerimonia d’apertura in DIRETTA: Bebe Vio porta la fiaccola nell’Arena!
LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Cerimonia d’apertura in DIRETTA: show all’Arena di Verona, ma quanti boicottaggiBuongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici invernali in programma all’Arena di Verona.
Tutto quello che riguarda Paralimpiadi Milano Cortina.
Temi più discussi: Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: programma completo, calendario gare e dove vedere in diretta; Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orari; Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi: orario, ospiti e dove vederla; Paralimpiadi Milano Cortina 2026: la guida completa per seguirle.
LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Cerimonia d’apertura in DIRETTA: l’Arena si illumina!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49: E' il momento degli spazi. La disabilità ne ha bisogno, non ha bisogno di bariere 20.46: I ballerini ... oasport.it
Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orariDalle dirette tv allo streaming ecco dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: dalla cerimonia d'apertura al calendario completo delle gare day by day ... vogue.it
#paralimpiadi invernali Milano-Cortina, la cerimonia di apertura all'Arena di Verona x.com
DIRETTA Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia di apertura infiamma l’Arena Verona Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/paralimpiadi-le-gare-ieri-curling-nel-doppio-misto-la-cina-beffa-litalia-nellextra-en - facebook.com facebook