Durante la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, Bebe Vio ha portato la fiaccola nell’Arena. In diretta, l’astronauta Sophia Adenot ha salutato i presenti dallo spazio, mentre sul palco c’era Michaela Benthaus, la prima persona in carrozzella ad aver viaggiato nello spazio. La manifestazione è stata trasmessa in tempo reale e può essere seguita cliccando sul link dedicato.

21.47: Diversi i gruppi che si susseguono sul palco non solo dell’Arena ma anche del teatro filarmonico di Verona 21.45: L’astronauta Sophia Adenot, astronauta, saluta i protagonisti della Paralimpiade dallo spazio, all’Arena c’è Michaela Benthaus, la prima persona in carrozzella che ha viaggiato nello spazio 21.44: Si accende un braciere vortuale all’interno dell’Arena. Gian Maria Dal Maistro a Milano e Francesca Porcellato a Cortina accendono i due bracieri 21.40: Bella la scenografia studiata per trasmettere il fuoco paralimpico dalla fiaccola portata da Bebe Vio ai due bracieri con la mani dei figuranti che si illuminano 21.39: Bebe Vio si porta al centro del palco, da Veromna accenderà i bracieri di Milano e Cortina? 21. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Cerimonia d’apertura in DIRETTA: Bebe Vio porta la fiaccola nell’Arena!

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Cerimonia d’apertura in DIRETTA: show all’Arena di Verona, ma quanti boicottaggiBuongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi Paralimpici invernali in programma all’Arena di Verona.

Paralimpiadi Milano Cortina 2026, oggi la cerimonia di apertura all’Arena di Verona: orario, ospiti e dove vederlaVenerdì 6 marzo alle 20 l’Arena di Verona — primo sito Unesco ad ospitare una cerimonia paralimpica — dà il via ufficiale ai Giochi.

Contenuti utili per approfondire Paralimpiadi Milano Cortina.

Temi più discussi: Paralimpiadi Invernali Milano Cortina 2026: programma completo, calendario gare e dove vedere in diretta; Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orari; Milano Cortina, oggi la cerimonia di apertura delle Paralimpiadi: orario, ospiti e dove vederla; Paralimpiadi Milano Cortina 2026: la guida completa per seguirle.

LIVE Paralimpiadi Milano Cortina 2026, Cerimonia d’apertura in DIRETTA: l’Arena si illumina!CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.49: E' il momento degli spazi. La disabilità ne ha bisogno, non ha bisogno di bariere 20.46: I ballerini ... oasport.it

Dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026 in diretta tv e streaming: la cerimonia d'apertura e le gare, date con orariDalle dirette tv allo streaming ecco dove vedere le Paralimpiadi di Milano Cortina 2026: dalla cerimonia d'apertura al calendario completo delle gare day by day ... vogue.it

#paralimpiadi invernali Milano-Cortina, la cerimonia di apertura all'Arena di Verona x.com

DIRETTA Paralimpiadi di Milano Cortina 2026, la cerimonia di apertura infiamma l’Arena Verona Guarda la diretta streaming qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/paralimpiadi-le-gare-ieri-curling-nel-doppio-misto-la-cina-beffa-litalia-nellextra-en - facebook.com facebook