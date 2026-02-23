Il Welfare & HR Summit 2026 si tiene a Milano, dopo che le aziende hanno aumentato gli investimenti nel welfare aziendale per attrarre talenti e migliorare la produttività. La scelta dell’Auditorium Il Sole 24 Ore risponde alla crescente domanda di spazi dedicati a incontri professionali. Le aziende partecipano per condividere strategie e scoprire nuove soluzioni innovative. La conferenza si concentra sulle pratiche più efficaci per integrare il welfare nel modello di crescita aziendale.

Si svolgerà a Milano, presso l’Auditorium Il Sole 24 Ore in viale Sarca 223, l’edizione 2026 del Welfare & HR Summit, l’appuntamento promosso dal Sole 24 Ore e dedicato ai temi del lavoro, della gestione delle risorse umane e dell’organizzazione aziendale. Al centro dell’incontro il ruolo del welfare aziendale diventa strumento strategico per la crescita delle imprese e per la risposta alle trasformazioni sociali, normative e generazionali in atto. I l a vori si apriranno con l’intervista a Marina Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Nel primo panel, dedicato a range benefit, smart working, flessibilità oraria e incentivi come presupposti per una buona contrattazione collettiva, interverranno Pierangelo Albini, Direttore Area Lavoro, Welfare e Capitale Umano Confindustria, Rosario De Luca, Presidente Consiglio Nazionale Ordine dei Consulenti del Lavoro, Elena Panzera, Vice Presidente Nazionale AIDP e Presidente Gruppo AIDP Lombardia, e Walter Rizzetto, Presidente Commissione Lavoro pubblico e privato Camera dei Deputati. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com

