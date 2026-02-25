Welfare Day 2026 | il welfare diventa leva strategica Pluxee e i leader HR portano dati e visione alla IV edizione

Roma, 25 feb. (AdnkronosLabitalia) - Il 19 marzo è in arrivo la IV edizione del Welfare day, l'appuntamento dedicato al welfare development, in collaborazione con Pluxee Italia, azienda leader a livello globale nel settore dei benefit aziendali e dell'engagement dei dipendenti. Da quattro edizioni il Welfare day rappresenta un momento di confronto qualificato sui temi del well-being organizzativo, dell'integrazione dei benefit nella people strategy e delle politiche di engagement e inclusione lavorativa. Un'occasione per interrogarsi non solo sugli strumenti, ma sulla loro coerenza strategica e sull'impatto reale nelle organizzazioni. L'evento potrà essere seguito sia in presenza sia da remoto a partire dalle ore 9:30; per partecipare è possibile registrarsi su: https:comunicazioneitaliana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

