WEC 2026 | segreto sul BoP il mistero che sfida Ferrari e Toyota

Il campionato mondiale endurance del 2026 ha aperto i battenti a Imola con una novità che ha attirato l’attenzione: FIA e ACO hanno deciso di mantenere segreti i dati sul bilanciamento delle prestazioni delle vetture. Questa scelta ha suscitato interrogativi tra gli addetti ai lavori, poiché non vengono più divulgate le informazioni che fino a ora avevano caratterizzato la trasparenza delle regolamentazioni. La decisione cambia il modo in cui si interpretano le gare e le strategie delle squadre.

Il campionato mondiale endurance 2026 si apre a Imola con una svolta regolamentare che trasforma la percezione della competizione: FIA e ACO hanno deciso di non rendere più pubblici i dati relativi al Balance of Performance. Questa scelta, presentata come un modo per limitare discussioni e congetture tecniche, sposta l’asse del racconto sportivo verso un piano meno trasparente per gli osservatori esterni. L’ombra del BoP invisibile sulle Hypercar. La gestione delle prestazioni tecniche entra in una nuova era di riservatezza. Sebbene il meccanismo di bilanciamento tra le diverse vetture rimanga operativo per garantire la competitività, i parametri ufficiali non saranno più consultabili dal pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - WEC 2026: segreto sul BoP, il mistero che sfida Ferrari e Toyota Notizie correlate Leggi anche: Wec a Imola, è subito spettacolo: Hypercar in un fazzoletto, Alpine precede Toyota e Ferrari Ferrari, la sfida di Elkann: dal trionfo in WEC al nuovo 2026Durante l’assemblea degli azionisti tenutasi ad Amsterdam, John Elkann ha delineato la strategia della Scuderia Ferrari per affrontare le sfide del... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: WEC 2026: il Mondiale Endurance riparte da Imola nel segno del BoP invisibile; Basta speculazioni e incomprensioni: la FIA segreta i dati del BoP del WEC a Imola. Ecco perché; WEC | FIA e ACO censurano il BoP: La gente che crede sia tutto finto non cambierà mai; WEC | 6h di Imola 2026, FP1: Ferrari domina con tre vetture davanti. Corvette alla riscossa in LMGT3. WEC 2026: il Mondiale Endurance riparte da Imola nel segno del BoP invisibileIl mondiale endurance si prepara al record di pubblico, mentre il Balance of Power segreto sfida appassionati e team ... quattroruote.it WEC | Incredibile: il BoP non verrà più pubblicato. Ci proteggiamo da speculazioniFIA e ACO hanno spiegato in un incontro ad Imola coi giornalisti il perché quest'anno non verranno resi noti i parametri di livellamento delle prestazioni scelti per ogni vettura. 'La gente non conosc ... it.motorsport.com Torna il tema del BoP Le parole di Coletta alla 6 Ore di Imola Leggi di più A cura di Irene Barbaro - facebook.com facebook #WEC | Coletta non si sottrae: "Col BoP nascosto mancherà una parte del racconto di gara" #6HImola x.com