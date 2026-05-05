Watermark arriva ad Arezzo | il docufilm che fa riflettere sul bene più prezioso l’acqua

Arezzo, 5 maggio 2026 – Watermark arriva ad Arezzo: il bellissimo docufilm che fa riflettere sul bene più prezioso, l ’acqua. C'è un film che cambia il modo di guardare un bicchiere d'acqua. Si chiama “WATERMARK”, di Jennifer Baichwal e Edward Burtynsky (Canada 2013, 100?), e venerdì 8 maggi o sarà possibile vederlo gratuitamente ad Arezzo. Realizzato dagli stessi autori di “Antropocene”, il documentario indaga il ruolo fondamentale che l’acqua ricopre nella formazione e nello sviluppo dei popoli. Il film ci porta dal delta del fiume Colorado — ormai così sfruttato da non raggiungere più l'oceano — alle concerie di Dhaka, dalle enormi farm di allevamento galleggianti sulle coste della Cina alla diga Xiluodu, sei volte più grande della diga Hoover.🔗 Leggi su Lanazione.it

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