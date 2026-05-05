Warhorse | in sviluppo un nuovo grande RPG immersivo

È stato annunciato un nuovo grande gioco di ruolo immersivo, con dettagli ancora limitati sulla trama e le caratteristiche. Alcune fonti suggeriscono che potrebbe essere il terzo capitolo di una serie già nota, ma non ci sono conferme ufficiali. La mancanza del coinvolgimento di uno dei principali sviluppatori ha generato domande sull’andamento del progetto e sulle possibili differenze rispetto ai titoli precedenti. Al momento, poche informazioni sono state rese pubbliche.

? Cosa scoprirai Sarà Kingdom Come: Deliverance 3 il nuovo progetto annunciato?. Come influirà l'assenza di Daniel Vávra sullo sviluppo del gioco?. Perché lo studio ha deciso di rifiutare l'uso dell'intelligenza artificiale?. Quale nuova proprietà intellettuale sta preparando il team di Warhorse?.? In Breve Ondrej Bittner ha rilasciato le conferme durante una sessione Reddit il 5 maggio 2026.. Daniel Vavra si occupa ora di un adattamento cinematografico del franchise.. Lo studio rifiuta l'uso dell'intelligenza artificiale per preservare il design tradizionale.. Ipotesi collegano il progetto a Kingdom Come o al mondo de Il Signore degli Anelli.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Warhorse: in sviluppo un nuovo grande RPG immersivo Notizie correlate Leggi anche: Cultura, innovazione e sviluppo dei territori: focus al MArRC per un nuovo modello di sviluppo Warhorse Studios punta sull’intelligenza artificiale licenziando alcuni dipendentiLa situazione che coinvolge Warhorse Studios e Max Hejtmánek si è rapidamente trasformata in uno dei temi più discussi nel mondo dei videogiochi nel... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Kingdom Come: Deliverance 3 in sviluppo? Warhorse Studios lavora a un nuovo, grosso RPG; Kingdom Come: Deliverance 3 potrebbe essere realtà: Warhorse conferma di essere al lavoro su un 'nuovo grande RPG'; Kingdom Come Deliverance 3 è in sviluppo? Le ultime dagli studi Warhorse; Warhorse Studios: il team di Kingdom Come Deliverance sta lavorando su un GdR enorme e ambizioso. Kingdom Come: Deliverance 3 in sviluppo? Warhorse Studios lavora a un nuovo, grosso RPGDurante un'intervista pubblica su Reddit, Warhorse Studios ha confermato di essere al lavoro su un nuovo e grosso RPG 'immersivo', che potrebbe essere il terzo capitolo della serie. multiplayer.it Kingdom Come Deliverance 3 è in sviluppo? Le ultime dagli studi WarhorseNel corso di una sessione di Domande e Risposte su Reddit, gli studi Warhorse hanno discusso del prossimo, importante progetto a cui stanno lavorando Tra i migliori GDR open world che lasciano il segn ... msn.com Durante un'intervista pubblica su Reddit, Warhorse Studios ha confermato di essere al lavoro su un nuovo e grosso RPG 'immersivo', che potrebbe essere il terzo capitolo della serie. - facebook.com facebook Warhorse Studios è davvero al lavoro su un gioco de Il Signore degli Anelli Il team non vuole rispondere, ma conferma di aver iniziato lo sviluppo di un GdR enorme, ambizioso e immersivo. x.com