Waldeinsamkeit la mostra personale di Elizabeth Waltenburg

Venerdì 8 maggio alle 18 si terrà l'inaugurazione della mostra personale “Waldeinsamkeit” di Elizabeth Waltenburg presso il Rocca Colonna di Castelnuovo di Porto. La mostra, curata da Giuseppe Stagnitta, sarà visitabile fino a una data da definire. Alla cerimonia prenderanno parte il sindaco e le assessore comunali responsabili della valorizzazione dei beni culturali. L’evento è aperto al pubblico e si svolge in un contesto culturale locale.

Venerdì 8 maggio, alle 18, verrà inaugurata al Rocca Colonna di Castelnuovo di Porto la mostra personale di Elizabeth Waltenburg dal titolo “Waldeinsamkeit”, a cura di Giuseppe Stagnitta, alla presenza del sindaco Riccardo Travaglini, e delle Assessore alla Valorizzazione dei Beni culturali e di.🔗 Leggi su Romatoday.it Notizie correlate Then/ Now: la mostra personale di DruidUna nuova tappa del progetto espositivo prende forma negli spazi della Hox Gallery al The Hoxton, dove la ricerca artistica contemporanea continua a... “Oltre la forma”. Mostra personale di Erika Berra“Oltre la forma”: il colore come esperienza emotiva nella mostra di Erika BerraDal 16 al 24 aprile 2026, CHiAMaMilano ospita “Oltre la forma”, mostra... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: La mostra di Elizabeth Waltenburg Waldeinsamkeit a Castelnuovo di Porto; Waldeinsamkeit; Arte, l'8 maggio alla Rocca Colonna di Castelnuovo di Porto l'inaugurazione della mostra di Elizabeth Waltenburg; Elizabeth Waltenburg porta Waldeinsamkeit alla Rocca Colonna. Waldeinsamkeit, la mostra personale di Elizabeth WaltenburgVenerdì 8 maggio, alle 18, verrà inaugurata al Rocca Colonna di Castelnuovo di Porto la mostra personale di Elizabeth Waltenburg dal titolo Waldeinsamkeit, a cura di Giuseppe Stagnitta, alla presenz ... romatoday.it La mostra di Elizabeth Waltenburg Waldeinsamkeit a Castelnuovo di PortoSi svolgerà venerdì 8 maggio 2026 alle ore 18.00 presso il Palazzo Ducale (Rocca Colonna) a Castelnuovo di Porto (RM) ... agrpress.it ARTE, 8 MAGGIO ALLA ROCCA COLONNA DI CASTELNUOVO DI PORTO (RM) L’INAUGURAZIONE DELLA MOSTRA DI ELIZABETH WALTENBURG Redazione- Venerdì 8 maggio alle ore 18.00 verrà inaugurata al Rocca Colonna di Castelnuovo di Porto la - facebook.com facebook