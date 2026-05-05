Stasera alle 21.30 si tiene un evento al Milleventi trasmesso in diretta su RTV 38, con grande affluenza di pubblico. Sul palco di W Garibaldi, il talk show condotto da Walter Santillo e Ofelia Passaponti, si esibisce anche il gruppo Bettini & C. L’appuntamento, che ha registrato il tutto esaurito in platea, vede la presenza di numerosi spettatori e viene trasmesso in diretta sulla rete locale.

Da ricordare stasera alle 21.30 W Garibaldi, il talk show del martedì presentato da Walter Santillo e Ofelia Passaponti trasmesso in diretta dal Milleventi su RTV 38 con grandfi ascolti e sold out in platea. Anche questa puntata promette una serata di allegria e storie da ascoltare, con nuovi ospiti sul palco. Ci sarà Carolina Rey, presentatrice televisiva e radiofonica, volto e voce di molte trasmissioni Rai, con temi culturali, divulgativi e di intrattenimento. Il secondo ospite sarà Gabriele Cirilli, comico e attore molto popolare, noto al grande pubblico per programmi come Zelig e i suoi personaggi caricaturali e i tormentoni diventati celebri nel tempo.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - W Garibaldi, sul palco Bettini & C.

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