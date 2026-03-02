La rassegna jazz da Cinematocasa | sul palco il progetto duSud e Stefano D’Anna & Salvatore Bonafede

A Palermo, nel mese di marzo, la rassegna Jazz Up – 15 More Nights of Creative Stories al Cinematocasa propone due concerti. Sul palco si esibiscono il progetto duSud e il duo formato da Stefano D’Anna e Salvatore Bonafede. Gli eventi si svolgono alle ore 22 e mettono in evidenza elementi di identità mediterranea, ricerca contemporanea e tradizione jazzistica.

Il mese di marzo della rassegna Jazz Up – 15 More Nights of Creative Stories (ore 22 – Cinematocasa, Palermo) si apre con due appuntamenti che intrecciano identità mediterranea, ricerca contemporanea e grande tradizione jazzistica, confermando la vocazione della rassegna a costruire uno spazio.