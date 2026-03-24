Saranno Jury Chechi e Ciccio Graziani gli altri due ospiti della prima puntata di W Garibaldi, il nuovo talk show condotto da Walter Santillo, che stasera dalle 21.30 sarà trasesso in diretta su RTV38 dal Garibaldi Milleventi. Accanto a loro sul palco, come annunciato nei giorni scorsi, ci saranno la presidente del Prato Calcio Asmaa Gacem e l’emergente comico toscano Jonathan Canini, che proprio a Il Garibaldi ha debuttato con Vado a vivere con me, spettacolo che in pochi mesi ha raccolto oltre 30mila spettatori con repliche quasi sempre sold out. Ogni martedì fino a maggio a Prato arriveranno protagonisti del mondo dello spettacolo, dello sport e della società civile, offrendo al pubblico uno spazio di dialogo con gli ospiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - W Garibaldi, stasera il debutto. Jury Chechi e Graziani sul palco con Asmaa Gacem e Canini

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