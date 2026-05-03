La Vuelta España Femenina 2026 è iniziata con la vittoria di Noemi Ruegg, ciclista svizzera della squadra EF Education-Oatly. La gara si è aperta a Salvaterra de Miño, dove Ruegg ha tagliato per prima il traguardo nella prima tappa. La corsa femminile in Spagna si svolge con diverse tappe e sfide lungo il percorso. La vittoria di Ruegg segna il primo risultato di questa edizione.

La Vuelta España Femenina 2026 si apre nel segno di Noemi Ruegg. La svizzera EF Education-Oatly ha trionfato nella prima tappa della corsa spagnola, imponendosi sul traguardo di Salvaterra de Miño. Una prima frazione di 113,9 chilometri con partenza da Marín e che ha visto un arrivo concitato in volata, ma con la strada in salita che ha reso ancora più complicata la volata. Ruegg indosserà così la maglia di leader della classifica generale. Per la svizzera si tratta della seconda vittoria stagionale dopo quella ad inizio anno al Tour Down Under, corsa che poi ha vinto. Una vittoria di prestigio quella odierna anche per le avversarie battute, visto che al secondo posto ha terminato la ceca Lotte Kopecky (Team SD Worx – Protime), mentre al terzo la tedesca Franziska Koch (FDJ United – SUEZ).🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Vuelta España Femenina 2026, la svizzera Ruegg conquista la prima tappa

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