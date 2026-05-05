VPA Serie A Stagione 2 | Crema domina Helios vola Tutto sulla 17ª giornata

Nella 17ª giornata della VPA Serie A Stagione 2, Crema ha ottenuto una vittoria importante, consolidando la sua posizione in classifica. Helios ha invece registrato una vittoria significativa, salendo in alto nella classifica. La giornata ha visto anche altre squadre impegnate in partite decisive, con risultati che influenzeranno le prossime settimane del campionato. I match hanno avuto un forte seguito tra gli appassionati di questa stagione.

La 17ª giornata della VPA Serie A Stagione 2 conferma un copione ormai chiaro: A.C. Crema 1908 è la squadra da battere. Con l’ennesima vittoria, i rossoneri consolidano il primo posto a quota 49 punti, frutto di uno straordinario record di 16 vittorie e 1 pareggio, ancora imbattuti. Lotta al vertice. Alle spalle della capolista, Joga Bonito IT4 resta in scia grazie al convincente 3-0 contro Olympic Salerno, portandosi a 40 punti. Subito dietro, Helios eSports si rende protagonista della goleada di giornata con un clamoroso 8-0 contro Green Gold, confermando il terzo posto (39 punti) e lanciando un segnale forte al campionato. Più staccata ma solida la posizione di Desenzano eSp (33 punti), che supera Lecco eSports con un secco 2-0.🔗 Leggi su Esports247.it © Esports247.it - VPA Serie A Stagione 2: Crema domina, Helios vola. Tutto sulla 17ª giornata Notizie correlate VPA Serie A: Il Crema 1908 è una schiacciasassi, Helios insegue ma il divario aumentaLa tredicesima giornata della VPA Serie A Stagione 2 (Crossplay) conferma un verdetto che sembra ormai scritto nel destino: l’A. Leggi anche: VPA Serie A, Stagione 2 al via il 10 marzo: tutti a caccia dei campioni dell’A.C. Crema 1908 Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: VPA Serie A | Dominio Crema il Joga Bonito risponde e la zona Champions si infiamma!; VPA Serie B Round 15 | Colpo di scena al vertice! CHIKARA cade ma il Chisola non ne approfitta; Zona Apu a Lugo s’infiamma la polemica. Serie A, novità sul paracadute per le retrocesse: cosa cambia da questa stagioneImportante novità per le società di Serie A che retrocederanno in Serie B da questo campionato in futuro. A margine dell’assemblea di Lega Calcio Serie A, svoltasi quest’oggi a Milano, il presidente ... tuttomercatoweb.com L'ambizioso presidente rilancia: "Vogliamo centrare la Serie B l'anno prossimo" https://tinyurl.com/ex5zc2jt - facebook.com facebook #Juventus Next Gen-Pianese: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streaming x.com