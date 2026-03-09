VPA Serie A Stagione 2 al via il 10 marzo | tutti a caccia dei campioni dell’AC Crema 1908

La seconda stagione della VPA Serie A inizierà il 10 marzo, coinvolgendo squadre di calcio virtuale di livello. Tra queste, si distingue l’A.C. Crema 1908, che partecipa con l’obiettivo di conquistare il titolo. La competizione vede numerosi team pronti a sfidarsi, con i giocatori impegnati in partite intense e strategiche. L’intero campionato promette di essere un evento ricco di emozioni e sfide competitive.

La nuova stagione della VPA Serie A è pronta a partire. Il campionato ProClub riaccende i riflettori sul calcio virtuale competitivo e lo fa con una certezza: tutti proveranno a fermare l’ A.C. Crema 1908, la squadra che ha dominato la scorsa stagione. L’appuntamento è fissato per il 10 marzo, quando prenderà il via il Round 1 della Stagione 2. Controller pronti, roster definiti e ambizioni rinnovate: il nuovo campionato si apre con diverse pretendenti al titolo, ma il punto di riferimento resta la squadra che ha sollevato lo scudetto lo scorso anno. L’A.C. Crema 1908 riparte da campione. L’ A.C. Crema 1908 si presenta ai blocchi di partenza con lo scudetto cucito sul petto e con numeri che raccontano una stagione quasi perfetta. 🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - VPA Serie A, Stagione 2 al via il 10 marzo: tutti a caccia dei campioni dell’A.C. Crema 1908

