Nella tredicesima giornata della VPA Serie A Stagione 2, il Crema 1908 continua a dominare la classifica, rafforzando il suo vantaggio. Helios tenta di ridurre lo svantaggio, ma il divario tra le due squadre si allarga ulteriormente. La partita si è conclusa con una vittoria netta per il team di testa, mentre le altre formazioni cercano di trovare la propria strada in una competizione sempre più sbilanciata.

La tredicesima giornata della VPA Serie A Stagione 2 (Crossplay) conferma un verdetto che sembra ormai scritto nel destino: l’ A.C. Crema 1908 non ha rivali. Mentre la capolista continua la sua marcia trionfale verso il titolo, le zone calde della classifica regalano colpi di scena e conferme importanti per la corsa ai playoff. Crema 1908: Dodicesima sinfonia. Non si ferma più la capolista. Con una vittoria solida per 2-0 contro il Wenelize United, l’ A.C. Crema 1908 sale a quota 37 punti, frutto di 12 vittorie e un solo pareggio. Un rullino di marcia impressionante che lascia gli avversari a distanza di sicurezza. L’ Helios eSports risponde presente battendo 3-1 il Club Italy CIT, blindando il secondo posto a 30 punti, ma il gap di 7 lunghezze dalla vetta inizia a farsi pesante.🔗 Leggi su Esports247.it

© Esports247.it - VPA Serie A: Il Crema 1908 è una schiacciasassi, Helios insegue ma il divario aumenta

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