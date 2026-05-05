Volley serie B C D La My Mech sbanca Ozzano ed è salva

Nel campionato di volley delle serie B, C e D si sono disputate diverse partite con risultati diversi. La My Mech ha conquistato una vittoria importante in trasferta contro Ozzano, garantendosi così la salvezza. Nella serie B maschile, la Consar Pietro Pezzi ha ottenuto la sua terza vittoria in campionato dopo aver battuto in cinque set il Don Celso Fermo, che si trovava al penultimo posto in classifica.

Alti e bassi, come sempre, nel volley nostrano di serie B, C e D. La Consar Pietro Pezzi, al penultimo turno del girone D di serie B maschile ottiene la sua terza vittoria in campionato espugnando 2-3 (25-23, 21-25, 20-25, 25-18, 13-15) il campo del Don Celso Fermo, terz’ultimo in classifica. Festa grande nel girone G di B2 femminile: infatti la My Mech Cervia, vince 1-3 (25-18, 16-25, 22-25, 23-25) in casa dell’Ozzano e si garantisce la salvezza al termine di una stagione che ha visto le cervesi tenere duro nei momenti difficili, col lavoro in palestra, giorno dopo giorno, e alla fine gioire per una salvezza per nulla scontata. Sabato alle 18, ultimo impegno della stagione, tra le mura amiche, contro il Team 80, al momento 7º e senza particolari ambizioni di classifica.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie B, C, D. La My Mech sbanca Ozzano ed è salva Notizie correlate Volley serie minori. La My Mech espugna il campo della capolistaÈ il fine settimana dei tiebreak, nei campionati di serie B e in quelli regionali: qualcuno positivo, qualcuno meno. Leggi anche: Volley serie B, C, D. La Pietro Pezzi lotta ma non basta. Bene My Mech Cervia e Fenix Faenza Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Volley, serie C: dominio bresciano nel campionato femminile; Volley, il CusAQ conquista la Serie C: vittoria per 3-0 sul Lanciano e promozione; Volley, serie B: Treviso corsaro a Duino: So?a Slovolley battuto in tre set; Volley serie c femminile. Cerretese sugli scudi: contro il Viareggio arriva l’ottava vittoria consecutiva. Volley Serie B, C, D. Mo.Re, vittoria insperata Vola la Tirabassi & Vezzali. La Fos ora rischia tantoSERIE B1. L’imprevedibile Mo.Re Volley supera la quotata Canottieri Ongina per 3 a 1 (27-25 16-25 25-23 27-25). Ad ... sport.quotidiano.net Volley femminile - Serie C» e D». ACopLat non sbaglia come Sinner. Paif IMG, Pantera e McD sconfitteIn serie C, al primo matchpoint, l’ACopLat Porcari si assicura la matematica certezza del primo posto in regular season ... sport.quotidiano.net Lega Pallavolo Serie A Femminile. Chilløut · Extraordinary Moment. HIGHLIGHTS TIGOTÀ Rivediamo insieme questo superscambio della sfida tra @milleniumbs e @altafratte di Gara-3 dei Playoff Promozione della Serie A2 @tigota_official #Volleybal - facebook.com facebook