Volley serie minori La My Mech espugna il campo della capolista

Nel fine settimana dei tiebreak nei campionati di serie B e regionali, si sono verificati diversi risultati. La squadra My Mech ha conquistato una vittoria esterna contro la capolista, portando a casa il punteggio pieno. In alcuni incontri, sono stati registrati risultati positivi, mentre altri hanno visto esiti meno favorevoli. La giornata ha visto anche alcune partite con cinque set decisivi.

È il fine settimana dei tiebreak, nei campionati di serie B e in quelli regionali: qualcuno positivo, qualcuno meno. Non è quel che accade nel girone D di serie B maschile con la Consar Pietro Pezzi che cade in casa 0-3 (20-25, 12-25, 27-29) contro il Novavetro di San Severino Marche, decimo in classifica. Ora i ravennati sono ultimi da soli in classifica, sempre fermi a 6 punti. Nel girone G di serie B2 femminile, grande impresa della My Mech Cervia che espugna 2-3 (20-25, 25-11, 22-25, 25-16, 13-15) il campo della capolista Chiusi e si porta al 10º posto in classifica: le adriatiche, pur perdendo nettamente i due set che cedono alla prima della classe, si impongono lottando negli altri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley serie minori. La My Mech espugna il campo della capolista Articoli correlati Volley serie B. Pietro Pezzi, altro ko. My Mech scatenata. Il Russi espugna il campo della TeodoraCome sempre alti e bassi per il volley nostrano di serie B e dei campionati regionali. Basket, la PF Pisa espugna il campo della capolista Firenze in serie C femminilePisa, 2 marzo 2026 – Vittoria importante in chiave play-off per la Pallacanestro Femminile Pisa, che espugna dopo un supplementare il campo della... Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento Volley – serie b: colpo esterno del Club Arezzo; Serie B, Volley Treviso lotta ma la capolista Bardolino si impone in tre set; Volley serie D maschile, un match mai in discussione: la Bcc Romagnolo corsara ad Argenta; Calcio serie D, successi per Pavia e Oltrepò. Basket, Vigevano sempre più sola in testa. Volley serie B, cade Garlasco: Florens vince e torna in testa. Volley serie minori. La My Mech espugna il campo della capolistaNel girone D di serie D femminile, è la Fenix Faenza a vincere il derby – in trasferta – con la Fulgur Mixer Bagnacavallo: 2-3 (21-25, 22-25, 25-18, 27-25, 17-19). Nel girone E: Academy ... sport.quotidiano.net Lega Pallavolo Serie A Femminile. Stromae · Formidable. Attacco SU-PER-BO di @_lovethomoruyi #volleyball #ilovevolley #volley #pallavolo #seriea1tigotà - facebook.com facebook