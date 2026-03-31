Volley serie minori La My Mech espugna il campo della capolista
Nel fine settimana dei tiebreak nei campionati di serie B e regionali, si sono verificati diversi risultati. La squadra My Mech ha conquistato una vittoria esterna contro la capolista, portando a casa il punteggio pieno. In alcuni incontri, sono stati registrati risultati positivi, mentre altri hanno visto esiti meno favorevoli. La giornata ha visto anche alcune partite con cinque set decisivi.
È il fine settimana dei tiebreak, nei campionati di serie B e in quelli regionali: qualcuno positivo, qualcuno meno. Non è quel che accade nel girone D di serie B maschile con la Consar Pietro Pezzi che cade in casa 0-3 (20-25, 12-25, 27-29) contro il Novavetro di San Severino Marche, decimo in classifica. Ora i ravennati sono ultimi da soli in classifica, sempre fermi a 6 punti. Nel girone G di serie B2 femminile, grande impresa della My Mech Cervia che espugna 2-3 (20-25, 25-11, 22-25, 25-16, 13-15) il campo della capolista Chiusi e si porta al 10º posto in classifica: le adriatiche, pur perdendo nettamente i due set che cedono alla prima della classe, si impongono lottando negli altri. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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