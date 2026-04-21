volley a1 femminile omag mt via brancher confermata bracchi

Nel campionato di volley femminile di serie A1, la squadra Omag Mt San Giovanni ha annunciato che Martina Bracchi continuerà a vestire la maglia della formazione anche nella prossima stagione. La giovane atleta, già presente nel roster, sarà ancora parte della rosa, confermando la sua presenza in squadra. La conferma di Bracchi è stata comunicata ufficialmente dalla società senza altri dettagli sui piani futuri o eventuali cambiamenti.

Martina Bracchi (nella foto) sarà ancora una giocatrice della Omag Mt San Giovanni. La giovane schiacciatrice, classe 2002, mostra subito un grande entusiasmo: "Sono davvero molto felice di questa riconferma – dice – anche perché so che la società vuole crescere ancora e siamo ambiziosi, il prossimo anno vogliamo migliorarci ancora e anche io voglio crescere in questo bellissimo ambiente". Punto di forza dell’attacco, soprattutto nella prima parte della stagione, Martina Bracchi ha vissuto poi un ottimo finale di campionato, soprattutto come protagonista di alcune ottime prestazioni nel girone di play-off Challenge quando San Giovanni ha battuto per ben due volte, sia a Pesaro in trasferta che in casa a Cervia, la più quotata Megabox Vallefoglia.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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