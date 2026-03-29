Nel match di volley femminile tra Milano e Scandicci, la squadra di casa ha vinto con il punteggio di 3-1, qualificandosi per la finale della stagione 2026, la seconda consecutiva. La partita si è conclusa alle 22.30, con aggiornamenti disponibili in tempo reale. Le toscane di Gaspari continueranno a giocare, partecipando dal 2 maggio alle Final Four di Champions League che si svolgeranno a Istanbul.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.30 Per le toscane di Gaspari la stagione non è finita qui visto che saranno impegnate dal 2 maggio alle Final Four di Champions League che verranno disputate ad Istanbul. 22.29 A Scandicci non bastano i 26 punti della solita Antropova, i 17 di Skinner, i 14 di Nwakalor, i 4 di Ognjenovi? e di Bosetti e i 2 di Ruddins, Franklin e Graziani. 22.27 Milano conquista la seconda finale di fila dove affronterà sempre l’Imoco Volley Conegliano e lo farà grazie ai 35 punti di una colossale Egonu, ai 15 di Lanier, ai 12 di Piva, agli 11 di Danesi, ai 5 di Kurtagic e ai 3 di Pietrini. 25-22 FINISCE QUI! MILANO VOLA IN FINALEEEE! La diagonale da posto quattro di Pietrini chiude la serie che la Numia ha portato a casa meritatamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 3-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia vince e vola in finale per il secondo anno di fila!

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