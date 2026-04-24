Volley Bergamo 1991 dopo Mlejnkova e Mosser ai saluti anche Weske

Il Volley Bergamo 1991 annuncia che anche Emilia Weske non farà più parte della squadra, dopo che erano già state comunicati i saluti di Mlejnkova e Mosser. La società ha ufficializzato il cambio di formazione, che coinvolge tre giocatrici che non continueranno nel club per la prossima stagione. Nessun dettaglio è stato fornito sui motivi di queste decisioni o sui piani futuri.

Dopo capitan Mlejnkova e Jenny Mosser, il Volley Bergamo 1991 comunica anche l’addio di Emilia Weske. Opposta tedesca, arrivata nell’estate 2025, è stata il cambio di Kendall Kipp nel ruolo, trovando spazio quasi esclusivamente a gara in corso per pochi scampoli di partita. “Arrivata in rossoblù con entusiasmo e determinazione, Weske ha saputo mettere a disposizione della squadra le sue qualità tecniche e il suo spirito competitivo, contribuendo al percorso del gruppo dentro e fuori dal campo. Professionalità e impegno non sono mai mancati, diventando elementi preziosi nel lavoro quotidiano in palestra” afferma il Volley Bergamo, che ringrazia Emilia “per la serietà dimostrata e per aver indossato la maglia di Bergamo con rispetto e senso di appartenenza, affrontando ogni sfida con grande responsabilità.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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