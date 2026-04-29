Volley Bergamo 1991 ai saluti anche Ferrario e Micheletti

Il Volley Bergamo 1991 ha annunciato che anche Federica Ferrario e Aurora Micheletti non saranno presenti nel roster per la prossima stagione. La squadra aveva già comunicato i saluti a quattro altre giocatrici, tra cui Mlejnkova, Mosser, Weske e Strubbe. La decisione riguarda quindi un ricambio del gruppo di atlete che comporrà la formazione nella prossima annata sportiva.

Dopo i saluti a Mlejnkova, Mosser, Weske e Strubbe, anche Federica Ferrario e Aurora Micheletti non faranno parte del roster del Volley Bergamo 1991 nella prossima stagione sportiva. Per entrambe si aprono ora nuove sfide professionali, dopo il percorso condiviso in maglia rossoblù nella stagione appena conclusa. “Due atlete che, con impegno quotidiano, hanno contribuito al lavoro del gruppo dentro e fuori dal campo, lasciando un segno umano e professionale all’interno della stagione. A Federica e Aurora va il più sincero ringraziamento da parte della Società per la serietà dimostrata e il contributo offerto al percorso del Volley Bergamo 1991.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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