oscar 2026 i beauty look delle star sul red carpet

Durante la cerimonia degli Oscar 2026, le star hanno sfoggiato diversi beauty look sul red carpet, attirando l’attenzione di fotografi e pubblico. Tra acconciature, trucco e dettagli di stile, sono stati evidenziati vari trend e idee di bellezza. Le immagini delle celebrità in passerella mostrano un’ampia varietà di interpretazioni, con attenzione particolare a colori, tagli e finishing.

Il red carpet degli Oscar è il momento dal più alto tasso di glamour, dove fare il pieno di trend e di idee da replicare. E noi vi raccontiamo i beauty look che hanno catturato l'attenzione in quel di Los Angeles. Votateli con noi +++dropcap Gli Oscar 2026 alla 96ma edizione oltre a premiare i migliori film portano in scena beauty look d'autore che le star hanno preparato con meticolosa attenzione, grazie ai loro fedeli e collaudati glam team. La notte degli Oscar tra il 15 e il 16 marzo chiude la stagione degli awards iniziata a gennaio con i Critics' Choice Awards e i Golden Globe, proseguita coni BAFTA e conclusasi a Los Angeles per gli Actor Awards. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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