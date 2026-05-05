Dopo cinque incontri, la trattativa per il rinnovo del contratto di un attaccante resta ferma. A 56 giorni dalla scadenza, non sono ancora state trovate intese su commissioni e premio alla firma. La discussione tra le parti si è interrotta senza avanzamenti concreti, mantenendo in sospeso la situazione contrattuale del giocatore. Nel frattempo, il calciatore ha segnato un gol durante l’ultima partita.

Con la sua punizione-gol a distanza di 180 giorni dall'ultima esultanza (a inizio novembre in Champions League contro lo Sporting Lisbona), Dusan Vlahovic ha salvato un minimo la faccia della Juve contro il già retrocesso Verona ed evitato un risultato che avrebbe avuto contorni da psicodramma. Il serbo si candida ora a prendersi il presente bianconero, rilanciando quella candidatura di centravanti titolare e di "salvatore della patria-quarto posto" che Spalletti ha sempre avuto in mente per lui. Il futuro, però, inteso come rinnovo di contratto, per il momento non decolla. Così come l'infortunio nel riscaldamento della gara...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Vlahovic gol, ma il rinnovo? Dopo 5 incontri la trattativa è ferma: i motivi

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Juventus: trattativa per il rinnovo di VlahovicLa trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus è entrata in una fase delicata.

Panoramica sull’argomento

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#LecceJuve si avvicina e il dubbio principale riguarda l'attacco. Puntare tutto sulla grinta di #Vlahovic dal 1' o gestire il minutaggio del serbo visti i problemi fisici avuti La posta in palio è altissima e ogni scelta può essere decisiva per i tre punti In Salento no - facebook.com facebook