Juventus | trattativa per il rinnovo di Vlahovic

Da ilprimatonazionale.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La trattativa tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il rinnovo del contratto è attualmente in fase avanzata. Le parti stanno discutendo i termini dell’accordo, ma non sono stati ancora raggiunti i dettagli finali. La società e l’attaccante stanno valutando le condizioni contrattuali prima di definire ufficialmente il prolungamento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

La trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus è entrata in una fase delicata. Secondo le ultime indiscrezioni, tra la dirigenza bianconera e l’entourage del centravanti serbo esiste ancora una certa distanza economica, anche se la volontà del giocatore di restare a Torino rimane molto forte. La L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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