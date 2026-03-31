Juventus | trattativa per il rinnovo di Vlahovic

La trattativa tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il rinnovo del contratto è attualmente in fase avanzata. Le parti stanno discutendo i termini dell’accordo, ma non sono stati ancora raggiunti i dettagli finali. La società e l’attaccante stanno valutando le condizioni contrattuali prima di definire ufficialmente il prolungamento. Nessuna comunicazione ufficiale è stata rilasciata in merito.

La trattativa per il rinnovo di Dusan Vlahovic con la Juventus è entrata in una fase delicata. Secondo le ultime indiscrezioni, tra la dirigenza bianconera e l’entourage del centravanti serbo esiste ancora una certa distanza economica, anche se la volontà del giocatore di restare a Torino rimane molto forte. La L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: trattativa per il rinnovo di Vlahovic Articoli correlati Vlahovic incontra i dirigenti della Juventus per il rinnovo: a che punto è la trattativa riapertaPrimo incontro tra Juventus ed entourage di Vlahovic per il rinnovo: c'è apertura, ma resta il nodo ingaggio. Svolta Vlahovic: il serbo apre al rinnovo con la Juventus. C’è stato un primo incontro: i nodi della trattativaLa vigilia di Roma–Juventus, in casa bianconera, offriva tre scenari: il futuro di Luciano Spalletti tutto da scrivere (il rocambolesco pareggio per... La Juventus dovrebbe RINNOVARE il CONTRATTO di Dusan Vlahovic Contenuti e approfondimenti su Juventus trattativa per il rinnovo di... Temi più discussi: Vlahovic rinnova con la Juventus? La trattativa con i bianconeri e le voci sull'inserimento del Milan; Possibile inserimento del Milan nella trattativa Juve-Vlahovic per il rinnovo; Juventus in agguato su Lewandowski: i 2 motivi che frenano la trattativa per il rinnovo con il Barcellona; Juventus-Vlahovic, c'è distanza: rallentamento nella trattativa per il rinnovo, nessun accordo sulle cifre. Vlahovic-Juventus: ecco come procede la trattativa per il rinnovoGianni Balzarini, sul suo canale YouTube, ha parlato della trattativa tra la Juventus e Dusan Vlahovic per il rinnovo di contratto: Effettivamente queste voci sul Milan ci sarebbero. tuttojuve.com Juventus, Vlahovic tentenna ancora e spunta il nemico Lukaku: Comolli pronto a sacrificare anche BremerCalciomercato Juventus, Vlahovic tentenna ancora e spunta il nemico Lukaku: Comolli pronto a sacrificare anche Bremer ... sport.virgilio.it La Juve cerca il peso massimo da affiancare a Vlahovic: spunta l'ipotesi Big Rom in rotta con il Napoli. #Lukaku #Juve #Calciomercato #Vlahovic #juventusnews24 - facebook.com facebook Per la Juventus Bremer non è incedibile: fissato il prezzo per il suo cartellino [ Tuttosport] x.com