Vivere nel Vulcano entra nelle celebrazioni ufficiali per i 160 anni di amicizia tra Italia e Giappone

In occasione dei 160 anni di rapporti diplomatici tra Italia e Giappone, l’Ambasciata del Giappone in Italia ha annunciato la partecipazione alla quinta edizione di “Vivere nel Vulcano”. La manifestazione si svolge con il supporto delle istituzioni italiane e giapponesi e si inserisce nelle celebrazioni ufficiali di questo anniversario. La partecipazione riguarda eventi culturali e iniziative promosse nel periodo delle celebrazioni.

In occasione delle celebrazioni per i 160 anni di amicizia tra Italia e Giappone, l’Ambasciata del Giappone in Italia ha inserito la quinta edizione di “Vivere nel Vulcano. Campania e Giappone tra Scienza e Arti” tra le iniziative ufficiali del programma celebrativo, riconoscendone il valore.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate L’onda di Hokusai travolge Roma: la mostra storica che celebra 160 anni di amicizia Italia-GiapponeDal 27 marzo al 29 giugno 2026, Palazzo Bonaparte diventa il palcoscenico di un evento culturale che segna un momento storico per l’Italia: la prima... Croce Rossa Firenze, 160 anni di storia. Il programma delle celebrazioniFirenze, 28 aprile 2026 – Centosessant’anni di storia al servizio della comunità: il Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana venerdì 8 maggio... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: VIVERE NEL VULCANO. Un’amicizia tra Italia e Giappone che compie 150 anni; Napoli. ‘Vivere nel Vulcano’: fra le celebrazioni ufficiali del gemellaggio con il Giappone; Pozzuoli, arte e scienza nel segno del vulcano: Vivere nel Vulcano celebra i 160 anni di amicizia tra Italia e Giappone; Vivere nel Vulcano: mostre e laboratori a Pozzuoli per celebrare. Vivere nel vulcano: a Pozzuoli si celebra l’amicizia tra Italia e GiapponePOZZUOLI – Vivere nel Vulcano entra nelle celebrazioni ufficiali per i 160 anni di amicizia tra Italia e Giappone. Il via giovedì 30 aprile ore 10 a Pozzuoli. In occasione delle celebrazioni per i 1 ... cronacaflegrea.it Napoli. ‘Vivere nel Vulcano’: fra le celebrazioni ufficiali del gemellaggio con il GiapponeL’evento, giunto alla quinta edizione, entra nelle celebrazioni ufficiali per i 160 anni di relazionitra l’Italia e il Sol Levante. Un gemellaggio nel segn ... teleradio-news.it «Vivere in montagna comporta anche rischi come questo. Ho pensato di andarmene, ma non lo farò. Per chi rimane, però, servono più tutele» - facebook.com facebook Il Garda in moto: un sogno da vivere in sicurezza x.com