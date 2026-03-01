L’onda di Hokusai travolge Roma | la mostra storica che celebra 160 anni di amicizia Italia-Giappone

Dal 27 marzo al 29 giugno 2026, Palazzo Bonaparte ospiterà una mostra dedicata alle opere di Hokusai, artista giapponese attivo nel XIX secolo. L’esposizione riunisce oltre cento stampe originali e sarà un’occasione per scoprire l’arte e la cultura giapponese attraverso i lavori dell’artista. L’evento segna il 160° anniversario di relazioni tra Italia e Giappone.

Dal 27 marzo al 29 giugno 2026, Palazzo Bonaparte diventa il palcoscenico di un evento culturale che segna un momento storico per l'Italia: la prima grande retrospettiva mai dedicata nel nostro Paese a Katsushika Hokusai, l'artista giapponese che ha cambiato per sempre il modo in cui l'Occidente guarda all'arte. Con oltre 200 opere provenienti dalla collezione del Museo Nazionale di Cracovia, la mostra coincide con le celebrazioni per i 160 anni di relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone, stabilite nel 1866, quando due nazioni ancora giovani – l'una appena unificata, l'altra appena uscita da secoli di isolamento – decisero di aprirsi al mondo.