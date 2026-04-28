Croce Rossa Firenze 160 anni di storia Il programma delle celebrazioni

Il Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana si prepara a festeggiare i 160 anni di attività, con una cerimonia prevista per venerdì 8 maggio. La celebrazione si terrà nella sede storica di Palazzo Capponi, situata in Lungarno Soderini, e sarà aperta alla partecipazione della cittadinanza. L’evento segna un importante traguardo nella presenza e nel servizio svolto dall’organizzazione nel territorio.

Firenze, 28 aprile 2026 – Centosessant’anni di storia al servizio della comunità: il Comitato di Firenze della Croce Rossa Italiana venerdì 8 maggio celebra l’anniversario della sua fondazione, aprendo alla cittadinanza le porte della sua sede storica di Palazzo Capponi (Lungarno Soderini, 11). Tra i primi comitati nati in Italia, il secondo dopo quello di Milano, quello fiorentino affonda le sue radici nel 13 maggio 1866, quando si riunì per la prima volta come “Comitato Fiorentino per il Soccorso ai Feriti in guerra”, intervenendo fin da subito durante la terza guerra d’Indipendenza. Da allora, 160 anni di impegno continuo nel soccorso sanitario, nella risposta alle grandi emergenze, nelle attività di assistenza e accoglienza umanitaria, hanno segnato la storia del Comitato e il suo legame con il territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Croce Rossa Firenze, 160 anni di storia. Il programma delle celebrazioni Notizie correlate Croce Rossa ad Avellino: 160 anni di storia tra soccorso e memoria? Cosa sapere Autorità e istituzioni si riuniscono alla Prefettura di Avellino per i 160 anni della Croce Rossa. Croce Rossa in servizio celebrando i 160 anni dalla fondazioneIn occasione delle festività pasquali, la Croce Rossa Italiana-Comitato di Piacenza rinnova il proprio impegno verso la comunità, unendo al... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: 160° anniversario del Comitato di Avellino della Croce Rossa Italiana: convegno in Prefettura; Croce Rossa, il Comitato di Avellino celebra 160 anni di impegno civico e presenza costante nelle emergenze; Croce rossa, i 160 anni del Comitato di Avellino. Croce Rossa Italiana - Comitato di Firenze. Nat King Cole · L-O-V-E. Mercatino di Primavera – Charity Shop CRI Firenze Pezzi unici che fanno bene al cuore e alla comunità, un’occasione per trovare qualcosa di speciale e fare del bene allo stesso tempo. - facebook.com facebook