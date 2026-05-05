Una proposta presentata a Viterbo prevede che metà dell’affitto venga restituita a chi si trasferisce nel centro storico. L’obiettivo è attirare cento nuove famiglie nell’area, con l’intento di rivitalizzare la zona. La proposta suggerisce che questo incentivo possa risultare più efficace rispetto a uno sconto sulla tassa sui rifiuti, puntando a un rilancio economico e sociale del centro.

? Cosa scoprirai Come cambierebbe l'economia locale con cento nuove famiglie in centro?. Perché questo incentivo è più efficace dello sconto sulla Tari?. Chi trarrebbe i maggiori benefici economici da questa misura abitativa?. Come influirà il piano sulle imprese di ristrutturazione del borgo?.? In Breve Emendamento da 300.000 euro per coprire il 50% dei canoni per tre anni.. Francesca Sanna sostiene l'iniziativa per favorire il ripopolamento del borgo.. Previsione di circa 100 nuclei familiari beneficiari nei primi 20 giorni.. L'incentivo mira a sostenere imprese di ristrutturazione e attività di vicinato.. Al termine dell’ultima seduta del consiglio comunale di Viterbo, Alvaro Ricci ha presentato un emendamento al bilancio che prevede trecentomila euro per coprire metà dei canoni concordati sceglierà la residenza nel centro storico.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Viterbo, proposta Ricci: metà affitto torna in centro storico

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