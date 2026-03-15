Foggia rapina in pieno centro | negoziante reagisce e blocca i malviventi Arrestati due minorenni

Da quotidianodipuglia.it 15 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia, in pieno centro, un negoziante ha reagito a una tentata rapina impedendo ai malviventi di portare a termine il colpo. Due minorenni sono stati fermati e arrestati sul posto. L’episodio si inserisce in un aumento di episodi criminali che coinvolgono diverse zone della provincia e che hanno suscitato preoccupazione tra i cittadini.

Cresce la paura a causa dei numerosi episodi di criminalità nei comuni della provincia di Foggia. Nella serata di ieri, si è verificata una tentata rapina ai danni di un negozio di telefonia Orta Nova. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, due persone armate di coltello e a volto coperto sarebbero entrate nel negozio e avrebbero tentato di portar via del denaro. Per difendere l’incasso, il titolare dell'attività commerciale avrebbe reagito e ne sarebbe nata una colluttazione con i due rapinatori, bloccati dallo stesso negoziante, fino all'arrivo dei carabinieri nel frattempo allertati da altri commercianti della zona. Nella colluttazione, il titolare sarebbe rimasto ferito e successivamente è stato medicato dai sanitari del 118 intervenuti sul posto. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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