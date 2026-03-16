Durante la serata degli Oscar 2026, attori e registi sono saliti sul tappeto rosso per presentarsi prima della cerimonia di premiazione. Tra le persone avvistate ci sono Teyana Taylor e Leonardo Di Caprio, che hanno mostrato i loro look agli obiettivi dei fotografi. La scena è stata caratterizzata da eleganza e stile, con le star che hanno scelto abiti e acconciature adatti all’evento.

Attori e registi si sono ritrovati??sul tappeto rosso prima della cerimonia di consegna degli Oscar 2026. Tra i protagonisti del red carpet Teyana Taylor e Timothée Chalamet ma anche Leonardo DiCaprio e Kate Hudson. La notte degli Oscar 2026 ha incoronato ‘Una battaglia dopo l’altra’, che ha vinto il premio come miglior film battendo ‘Sinners-I Peccatori’, l’altro grande favorito della vigilia. Il film di Paul Thomas Anderson, premiato per la miglior regia, ha portato a casa complessivamente sei statuette, compresa quella per il miglior attore non protagonista ( Sean Penn, che ha disertato la cerimonia), la miglior sceneggiatura non originale, il montaggio e, prima volta in assoluto nella storia degli Oscar, il casting. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Oscar 2026, da Teyana Taylor a Leo Di Caprio: i look delle star sul red carpet

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