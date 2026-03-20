All’ospedale di Macerata si terranno due giornate di visite gratuite, martedì e giovedì prossimi, dedicate alla prevenzione di tumori al seno e melanomi. In totale, sono previste cinquantasei visite gratuite per le persone interessate. L’iniziativa mira a offrire controlli senza costi aggiuntivi per sensibilizzare sulla diagnosi precoce di queste patologie.

Cinquantasei visite gratuite, spalmate in due giorni (martedì e giovedì prossimi) all’ ospedale di Macerata, per prevenire i melanomi e i tumori al seno. L’iniziativa è stata organizzata dall’Ast di Macerata in collaborazione con la Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) tramite il presidente provinciale Nicola Battelli, che è anche direttore della Oncologia maceratese, insieme a Marco Sigona, direttore della Dermatologia, e Paolo Decembrini Cognigni, responsabile della Breast Unit, e della Direzione medica ospedaliera. Per i cittadini che non sono soci della Lilt è obbligatoria la prenotazione che si può fare nei oggi, lunedì e martedì, dalle 9 alle 10, telefonando al numero 0733. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Tumori al seno e melanomi, visite gratuite

Articoli correlati

Genova: ambulatorio mobile per donne, visite gratuite al senoLa città di Genova si prepara a trasformare il centro storico in un presidio sanitario mobile per la salute delle donne.

Prevenzione del tumore al seno: a Salerno visite senologiche gratuite il 9 gennaioUn pomeriggio dedicato alla prevenzione e alla salute femminile con controlli specialistici gratuiti.

TORNA IL TOUR DI PREVENZIONE LILT: SI PARTE IL 21 MARZO | 17/03/2026

Contenuti utili per approfondire Tumori al seno e melanomi visite...

Temi più discussi: Il tumore del seno colpisce anche gli uomini?; Tumore al seno in stadio iniziale, un nuovo farmaco riduce il rischio di recidive e metastasi (possibili anche dopo 20 anni); Tumore al seno: le cellule diventano più aggressive grazie al loro tatto; Cancro al seno, svolta cure: il farmaco che abbatte il rischio recidiva.

Prevenzione, a Macerata screening gratuito per tumori al seno e melanomaVisite gratis all'ospedale di Macerata per la prevenzione dei melanomi e dei tumori al seno. L'Ast, in collaborazione con la Lilt (Lega italiana lotta ai tumori), mette a disposizione 56 controlli in ... ansa.it

Prevenzione contro il tumore al seno: 56 visite gratis in collaborazione con Lilt. L’oncologo Battelli: «Individuare il melanoma in fase precoce rende più probabile la ...MACERATA Visite gratuite il 24 e 26 marzo dedicate alla prevenzione dei melanomi e dei tumori al seno. L’Ast di Macerata in collaborazione con l’associazione Lilt (Lega Italiana ... corriereadriatico.it

Sarà il dott. Domenico Pastore il nuovo Direttore dell’Unità operativa di Ematologia dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico. L’ingresso in servizio è previsto per il prossimo 16 maggio. La nomina rappresent - facebook.com facebook