Tumori al seno e melanomi visite gratuite

Da ilrestodelcarlino.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

All’ospedale di Macerata si terranno due giornate di visite gratuite, martedì e giovedì prossimi, dedicate alla prevenzione di tumori al seno e melanomi. In totale, sono previste cinquantasei visite gratuite per le persone interessate. L’iniziativa mira a offrire controlli senza costi aggiuntivi per sensibilizzare sulla diagnosi precoce di queste patologie.

Cinquantasei visite gratuite, spalmate in due giorni (martedì e giovedì prossimi) all’ ospedale di Macerata, per prevenire i melanomi e i tumori al seno. L’iniziativa è stata organizzata dall’Ast di Macerata in collaborazione con la Lilt (Lega italiana lotta ai tumori) tramite il presidente provinciale Nicola Battelli, che è anche direttore della Oncologia maceratese, insieme a Marco Sigona, direttore della Dermatologia, e Paolo Decembrini Cognigni, responsabile della Breast Unit, e della Direzione medica ospedaliera. Per i cittadini che non sono soci della Lilt è obbligatoria la prenotazione che si può fare nei oggi, lunedì e martedì, dalle 9 alle 10, telefonando al numero 0733. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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