Visita guidata alla necropoli Pian di Mola a Tuscania

Domenica 10 maggio alle 10:30 si terrà una visita guidata organizzata da Archeoares e dall'ufficio turistico di Tuscania. L'escursione prevede un percorso nel centro storico della cittadina e una visita alla necropoli di Pian di Mola. L’evento offre l’opportunità di esplorare i siti archeologici e storici presenti nella zona, con un focus sulla necropoli. La partecipazione richiede la presenza alle ore indicate presso il punto di ritrovo.

Domenica 10 maggio, Archeoares e l'ufficio turistico di Tuscania organizzano una visita guidata. L'appuntamento è fissato alle ore 10,30 per una giornata alla scoperta del centro storico di Tuscania e della necropoli di Pian di Mola.Il punto di incontro è presso l'ufficio turistico. I.🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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