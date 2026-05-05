Visita del Papa Eav | Treni della vesuviana per Pompei a partire dalle 03 | 50

In vista della visita di Papa Leone XIV prevista per il 8 maggio, sono state adottate misure speciali per facilitare gli spostamenti dei fedeli. EAV ha annunciato un aumento dei treni della linea vesuviana per raggiungere Pompei, con partenze che iniziano già dalle 3:50 del mattino. La collaborazione con la Prefettura ha portato alla pianificazione di servizi ferroviari potenziati per gestire l’afflusso di persone previsto per l’evento.

In vista della visita di Sua Santità Papa Leone XIV, prevista per il prossimo 8 maggio, e in considerazione del notevole afflusso di fedeli atteso, EAV ha predisposto, in collaborazione con la Prefettura, misure straordinarie e un potenziamento dei servizi ferroviari. Saranno aumentate le corse e.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Scavi di Pompei, Zuchtriegel chiede più treni serali della Circumvesuviana. No di Eav: “Ci sono i lavori”Il direttore del Parco Archeologico di Pompei: "La gestione della Circumvesuviana è penalizzante per il settore". ?La visita del Papa a Napoli e Pompei, 30mila persone accoglieranno il Pontefice in piazza PlebiscitoIn campo trecento parrocchie, 1400 volontari, 10mila transenne da piazzare nelle zone off limits e circa 30mila persone che accoglieranno il Papa in... Altri aggiornamenti Si parla di: Firmato il contratto per il secondo lotto della Linea 10 Afragola-Napoli. Ecco il piano traffico per la visita del Papa a NapoliL'atterraggio dell'elicottero con Papa Leone quattordicesimo alla Rotonda Diaz, l'8 maggio, è previsto alle 15.15 ma, chiaramente, il piano traffico disegnato dal Comune di Napoli per l'occasione scat ... rainews.it La visita di Papa Leone, un messaggio per NapoliA distanza di undici anni dal primo incontro con Papa Francesco, che segnò profondamente la città, la Rotonda Diaz tornerà nuovamente al centro dell’attenzione mondiale, grazie alla prima visita uffic ... napoli.repubblica.it