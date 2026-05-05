Visita del Papa a Napoli scuole chiuse anche in un' altra municipalità cittadina

Venerdì 8 maggio, alcune zone di Napoli resteranno senza attività scolastica a causa della visita pastorale di Papa Leone. Le scuole saranno chiuse in diverse aree della città per motivi di sicurezza e ordine pubblico. La visita del Papa prevede eventi pubblici e incontri con la comunità, portando l’amministrazione a adottare misure di sicurezza specifiche per quel giorno. La chiusura riguarda principalmente alcune municipalità coinvolte nel percorso del Papa.

Venerdì 8 maggio, in occasione della visita pastorale di Papa Leone a Napoli, resteranno chiuse le scuole in alcune zone della città per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Stop alle lezioni non solo nelle municipalità 1, 2 e 4, ma anche nella 3, come reso noto dalla pagina ufficiale social.🔗 Leggi su Napolitoday.it Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Scuole chiuse a Napoli per la visita del Papa: le municipalità interessatePer la visita del Papa a Napoli in programma l'otto maggio, il Comune è emanato un'ordinanza di chiusura delle scuole nelle Municipalità 1, 2 e 4. Venerdì 8 tutte le scuole di Napoli chiuse per la visita di Papa Leone XIV: l’ordinanza estesa a tutte le MunicipalitàOrdinanza del sindaco Gaetano Manfredi per la chiusura di tutte le scuole venerdì 8 maggio 2026, in occasione della visita di Papa Leone XIV. Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Visita Pastorale di Papa Leone XIV all’Arcidiocesi e alla Città di Napoli; Visita del Papa all’Università Sapienza di Roma il 14 maggio; Il programma completo della visita del Papa; Visita pastorale di Papa Leone XIV alla Sapienza. Papa a Napoli l’8 maggio, il programma completo della visitaPapa Leone XIV a Napoli l’8 maggio: il programma della visita tra cattedrale, piazza del Plebiscito e gli altri luoghi dell'appuntamento. napolike.it Visita del Papa a Napoli, quali sono le variazioni per i trasporti Anm previste per venerdì 8 maggioIl servizio di superficie subirà alcune variazioni in seguito alle limitazioni al transito disposte in diverse strade cittadine ... napolitoday.it CORSE STRAORDINARIE Per raggiungere in maniera agevole le principali location della visita del Papa - facebook.com facebook La visita del Papa è, per le popolazioni africane, occasione di far sentire la loro voce, di esprimere la gioia di essere popolo di Dio e la speranza in un futuro migliore, di dignità per ciascuno e per tutti. Sono felice di aver dato loro questa possibilità, e nello stes x.com