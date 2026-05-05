Visita del Papa a Napoli scuole chiuse anche in un' altra municipalità cittadina

Da napolitoday.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 8 maggio, alcune zone di Napoli resteranno senza attività scolastica a causa della visita pastorale di Papa Leone. Le scuole saranno chiuse in diverse aree della città per motivi di sicurezza e ordine pubblico. La visita del Papa prevede eventi pubblici e incontri con la comunità, portando l’amministrazione a adottare misure di sicurezza specifiche per quel giorno. La chiusura riguarda principalmente alcune municipalità coinvolte nel percorso del Papa.

Venerdì 8 maggio, in occasione della visita pastorale di Papa Leone a Napoli, resteranno chiuse le scuole in alcune zone della città per ragioni di sicurezza e ordine pubblico. Stop alle lezioni non solo nelle municipalità 1, 2 e 4, ma anche nella 3, come reso noto dalla pagina ufficiale social.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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