Visita del Papa a Napoli quali sono le variazioni per i trasporti Anm previste per venerdì 8 maggio
Venerdì 8 maggio, in occasione della visita del Papa a Napoli, l'azienda di trasporti pubblici ha annunciato modifiche alle corse e limitazioni al traffico su alcune strade della città. La presenza del Papa ha portato a restrizioni temporanee che interessano diverse zone, con l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine durante l’evento. Le variazioni sono state comunicate ufficialmente e saranno in vigore per tutta la giornata.
Anm informa che, in occasione della visita di Papa Leone XIV, sono state disposte limitazioni al transito in diverse strade di Napoli. Pertanto il servizio di superficie subirà le seguenti variazioni programmate dalle ore 08:00 e fino a cessate esigenze di venerdì 8 maggio 2026:Linee 154, 202.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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