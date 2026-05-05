Visita del Papa a Napoli quali sono le variazioni per i trasporti Anm previste per venerdì 8 maggio

Venerdì 8 maggio, in occasione della visita del Papa a Napoli, l'azienda di trasporti pubblici ha annunciato modifiche alle corse e limitazioni al traffico su alcune strade della città. La presenza del Papa ha portato a restrizioni temporanee che interessano diverse zone, con l’obiettivo di garantire sicurezza e ordine durante l’evento. Le variazioni sono state comunicate ufficialmente e saranno in vigore per tutta la giornata.