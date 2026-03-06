Scontri tra ultras della Casertana e del Catania traffico bloccato sull' A2 | 29 Daspo dopo le indagini

Scontri tra ultras della Casertana e del Catania si sono verificati lo scorso ottobre lungo l'autostrada A2, causando forti disordini e traffico bloccato. La DIGOS della Questura di Salerno ha denunciato 29 tifosi, ai quali sono stati notificati i provvedimenti di Daspo. Le indagini hanno portato all’identificazione di questi tifosi coinvolti negli incidenti.

In quell'occasione, i tifosi campani provenienti da Picerno e i sostenitori etnei diretti in Sicilia, dopo la trasferta di Giugliano in Campania, si sono violentemente affrontati lungo le due carreggiate autostradali Ben 29 DASPO nei confronti di tifosi della Casertana e del Catania, già tutti denunciati alla locale Procura della Repubblica dalla DIGOS della Questura di Salerno, per i gravi disordini verificatisi lo scorso ottobre lungo l'autostrada A2. In quell'occasione, i tifosi campani provenienti da Picerno e i sostenitori etnei diretti in Sicilia, dopo la trasferta di Giugliano in Campania, si sono violentemente affrontati lungo le due carreggiate autostradali.

Scontri tra tifosi di Casertana e Catania in A2: 30 denunce, 2 sono minorenniNei confronti degli indagati il Questore di Salerno ha avviato la procedura per l’adozione di altrettanti provvedimenti di Daspo Gli agenti della...

Tafferugli tra ultras del Catania e quelli della Casertana: 30 persone denunciateEra il pomeriggio di sabato 11 ottobre quando sull'autostrada A2 del Mediterraneo, nei pressi dell’area di servizio di San Mango Piemonte, in...

Scontri tra tifosi della Casertana e del Catania, incrociatisi sull’autostrada di Salerno

