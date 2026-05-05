L’imprenditore Roberto Stortoni è deceduto all’età di 57 anni dopo aver combattuto contro una grave malattia. La notizia ha suscitato tristezza tra amici, familiari e nella comunità di Sant’Andrea di Suasa, dove era molto conosciuto. La sua scomparsa ha lasciato un vuoto in quella zona della Valcesano, dove era ritenuto una figura di riferimento.

Mondavio, 5 maggio 2026 – Sta suscitando profondo cordoglio a Sant’Andrea di Suasa e in gran parte della Valcesano la notizia della scomparsa, a soli 57 anni, dell’ imprenditore Roberto Stortoni. L’uomo, che gestiva un’azienda agricola nel suo paese d’origine, la frazione mondaviese di Sant’Andrea, lottava da molti anni con un brutto male, che alla fine ha avuto il sopravvento. “Roby era un gran combattente". “ Roby era un gran combattente, ma non è bastato. Questa è un’autentica tragedia – commenta l’amico Luca Bottin -. Una cosa difficilissima da accettare. Ricorderò per sempre la sua disponibilità e generosità, che lo spingevano a impegnarsi per il paese ogni qual volta si organizzavano iniziative”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Vinto da un male a 57 anni, muore l’imprenditore Roberto Stortoni. “Era un gran combattente"

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