Assalito da un toro | imprenditore agricolo morto nel potentino Aveva 57 anni

Un imprenditore agricolo di 57 anni è stato ucciso nel potentino dopo essere stato attaccato da un toro. L'incidente è avvenuto in un'azienda agricola della zona, dove l'uomo stava lavorando al momento dell'attacco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lui non c'è stato nulla da fare. La tragedia ha coinvolto la comunità locale, ancora scossa dall'accaduto.